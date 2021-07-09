В районе пересечения КАД и Софийской улицы перекроют две полосы

На внешнем кольце КАД 3,5 недели будут менять деформационные швы. Фото: УПРДОР Северо-Запад".

Новые ограничения ждут петербургских водителей со следующей недели. С 12 июля на КАД начинают ремонтировать деформационные швы. Работы затронут участок трассы в районе пересечения с Софийской улицей.

- Между развязкой на пересечении с Софийской улицей и развязкой на пересечении проспектом Обуховской Обороны (км 59+690, км 60+282 и км 60+377 внешнего кольца), в связи с заменой трех деформационных швов будут перекрыты две полосы движения, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Чтобы избежать транспортного коллапса, перекрывать полосы будут частично. С 12 по 24 июля будут закрыты для движения третья и четвертая полосы, а с 24 июля по 5 августа – полоса безопасности, первая и вторая полосы.

В месте работ на время ремонта предельная скорость ограничивается 50 км/час. Водителей просят быть внимательными и заранее продумывать маршрут поездки.