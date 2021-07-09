Люлька с рабочими сорвалась с дома на Краснопутиловской улице

Ремонт на Краснопутиловской улице едва не закончился трагедией. Фото: vk.com/spb_today

Трагедией едва не закончились строительные работы на Краснопутиловской улице. С жилого шестиэтажного дома сорвалась люлька с рабочими, ремонтировавшими фасад здания.

- На Краснопутиловской, 36 похоже сорвалась люлька. Вроде как все живы, скорой не видно, - пишут местные жители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

По счастью, «полет» был недолгим. Кронштейн, на котором закреплены тросы, не выдержал лишь с одной стороны и люлька, наклонившись, зависла между 5 и 6 этажами. Незадачливые строители выбрались в открытое окно одной из квартир.

Предварительно, жертв и пострадавших в результате инцидента нет, но на место происшествия тем не менее прибыли спасатели. Оценивать соблюдение техники безопасности будет уже технадзор.