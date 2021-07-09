Два трупа обнаружили в квартире в Петроградском районе Петербурга

В петербургской коммуналке нашли трупы двух молодых людей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге нашли два трупа в квартире в Петроградском районе. В ночь на пятницу, 9 июля 2021 года, в экстренную службу позвонил мужчина и сообщил, что в квартире дома 1/3 по Малому проспекту Петроградской стороны обнаружил бездыханное тело своего 19-летнего брата и еще какого-то незнакомого человека.

- Полиция выехала на место. В одной из комнат четырехкомнатной коммунальной квартиры стражи порядка нашли два тела. Известно, что 19-летний брат заявителя около недели снимал жилье по договору аренды, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Личность второго трупа пока не установлена. Предположительно молодому человеку около 19-20 лет.

Специалисты осмотрели тела, но внешних признаков насильственной смерти не обнаружили. Сейчас трупы направлены в морг для выяснения обстоятельств.