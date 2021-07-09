Пропавшую молодую петербурженку с зелеными глазами нашли мертвой

Пропавшую петербурженку нашли мертвой. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Трагически окончились поиски без вести пропавшей молодой жительницы Петербурга. О пропаже зеленоглазой брюнетки вечером 5 июля заявила ее старшая сестра. 34-летнюю женщину начали искать полицейские и волонтеры, но нашли уже только бездыханное тело.

- 8 июля в 22:00 у дома 28 по улице Лени Голикова был обнаружен труп неизвестной женщины, которая позднее опознана, как пропавшая, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Предварительный осмотр тела не показал наличия следов насильственной смерти. Н руках женщины нашлись только застарелые гематомы. Однако точные причины ее гибели установит экспертиза. Труп направлен в морг, материалы дела переданы для проведения проверки в Следственный комитет.

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