Пять человек утонули в Петербурге за три дня

За три дня в Петербурге утонули пять человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге за три дня утонули сразу пять человек. В разгар жары горожане пытаются спасаться, купаясь в водоемах. Однако многие забывают о технике безопасности, что приводит к трагедии. Об этом в пятницу, 9 июля 2021 года, рассказали в МЧС города.

- 5 июля днем в водоеме на Светлановском проспекте утонула женщина, - сообщили спасатели.

6 июля вечером девушка ушла на дно, купаясь на Нижнем Суздальском озере, а спустя всего полчаса спасатели работали на соседнем Верхнем Суздальском озере. Там утонул мужчина.

Около шести часов вечера 7 июля в Среднерогатском пруду на Московском шоссе утонут девятилетний мальчик. Его тело нашли водолазы. Спустя еще час трагедия произошла в соседнем Фрунзенском районе. Там в Обводном канале решил искупаться мужчина. Его тело из воды извлекли водолазы.

Всего с начала летнего сезона в Петербурге утонул 21 человек, в том числе один ребенок.