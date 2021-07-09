Тело без вести пропавшего мужчины спустя 2,5 недели нашли в реке в Петербурге

Мужчина умер после кодирования в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге завершились поиски без вести пропавшего 36-летнего мужчины. С заявлением о его пропаже 5 июля 2021 года в полицию обратилась его мать. Пенсионерка пояснила, что не видела сына с 28 июня. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Женщина пояснила, что ее сын много пил. Утром 28 июня они ездили в клинику подшиваться. Последний раз она его видела в этот день, хотя в квартире вместе с сыном и мужем они проживают вместе, - пояснил источник.

Тело пропавшего обнаружили днем 8 июля. В полицию позвонил мужчина, который рассказал, что гулял с женой и собакой вдоль реки Каменка в Приморском районе города, когда заметил в воде тело.

Полицейские приехали на место. Труп лежал у берега лицом вниз. Рубашка на теле была задрана, а брюки наоборот спущены, ботинки в грязи. Труп направили в морг для установления причин смерти.