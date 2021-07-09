2-летняя девочка выпала из окна многоэтажки в Ленобласти

2-летняя девочка выжила, выпав и окна шестого этажа. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередное ЧП с падением детей из окон произошло в Ленобласти. Утром 9 июля городе Отрадное Кировского района из многоэтажки выпала 2-летняя девочка. По счастью, ребенок выжил. С множественными травмами малышку госпитализировали в одну из больниц.

- По данным следствия, двухлетняя девочка оперлась на сетку, прикрепленную к раме окна, и выпала из квартиры, расположенной на 6-м этаже. В результате падения ребенок получил травмы, ему ребенку оказывается необходимая медицинская помощь, - сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Ленобласти.

СК, а вместе с ним и областная прокуратура начали проверку по факту ЧП. Кроме выяснения обстоятельств инцидента, будет дана и оценка действиям родителей малышки, которые несут ответственность за ребенка.

А в СК еще раз напоминают мамам и папам, что москитная сетка создает лишь иллюзию безопасности. Оставлять детей без присмотра у открытых окон нельзя.