Рабочий разбился насмерть, упав с высоты во время капитального ремонта в центре Петербурга

Мужчина погиб, упав с пятого этажа в центре Петербурга Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге во время капитального ремонта исторического здания погиб рабочий. В шестом часу вечера в четверг, 8 июля 2021 года, в полицию поступило сообщение о том, что с высоты пятого этажа в доме 23 по Кирилловской улице в Центральном районе упал мужчина. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- При выезде на место было установлено, что по адресу в доходном доме Изотова проводится капитальный ремонт несущих и ограждающих конструкций стен дома, а также междуэтажных перекрытий, - пояснил источник.

На объекте работал 28-летний гражданин Узбекистана. Мужчина укладывал кирпич, когда сорвался вниз с высоты пятого этажа. Он погиб на месте.

На данный момент проводится проверка в связи с трагедией.