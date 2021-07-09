Дольщики ЖК "Три апельсина" в Петербурге получат ключи до конца лета 2021 года

Дольщики ЖК «Три апельсина» получат ключи от квартир в конце лета Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге идет к завершению строительство ЖК "Три апельсина" в Выборгском районе города. Об этом в пятницу, 9 июля 2021 года, сообщили в Смольном.

- Все работы ведутся по графику, отставания нет. Строители своевременно отчитываются о сроках и качестве проделанной работы. Достройка этих проблемных объектов - хороший пример взаимодействия между городом и застройщиком, результат планомерной работы по ликвидации долгостроев, - отметил губернатор Александр Беглов.

Работы в третьем корпусе ЖК уже почти завершены. Сейчас идет к концу устройство вентилируемого фасада и благоустройство территории, а также подготовка для получения разрешения на ввод дома. Первые ключи от квартир дольщики комплекса смогут получить уже в конце этого лета.

Кроме того, почти завершен первый этап строительства ЖК "На Заречной". Достроить комплекс планируется в 2023 году.