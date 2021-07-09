Дополнительные электрички пустят на курортных направлениях из Петербурга в выходные

Дополнительные электрички пустят на выходных. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Дополнительные пригородные поезда назначаются из Петербурга на ближайшие выходные. 10 и 11 июля электричек добавят на Выборгском направлении, где находятся основные курортные зоны, в том числе Солнечное, Комарово, Зеленогорск.

- 10 и 11 июля прогнозируется хорошая погода и ожидается увеличение пассажиропотока на пригородных курортных направлениях. Для комфортного передвижения горожан, следующих в зоны отдыха, Комитет по транспорту совместно с АО «СЗППК» назначают дополнительные электропоезда с Финляндского вокзала, - сообщает пресс-служба Комитета.

Электрички будут курсировать из Петербурга до Белоострова через Парголово и через Сестрорецк; до Зеленогорска; до Васкелово. Всего будет пущено семь пар электричек туда-обратно.

Кроме того, назначаются дополнительные «Ласточки» до Выборга. В 11:53 он будет уходить из Петербурга, а в 18:35 - из Выборга(с дополнительной остановкой в Солнечном при следовании из Выборга).