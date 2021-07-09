Роспотребнадзор рассказал о состоянии пляжей, где купаются жители Санкт-Петербурга

Роспотребнадзор не рекомендовал купаться в озерах в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор в пятницу, 9 июля 2021 года, рассказал о состоянии воды на пляжах, где купаются жители Санкт-Петербурга. С начала мая специалисты проводят мониторинг воды 24 пляжей.

- На 9 июля отобрано 168 проб воды на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели, - рассказали в ведомстве.

Речь идет о Суздальских озерах, Ольгинском водоеме, Колонистском пруде, озере Разлив, Финском заливе в границах Петербурга, озере Безымянном в Красносельском райне, реке Ижора в Колпинском районе. Специалисты отметили, что санитарным нормам вода в этих водоемах не соответствует. Поэтому купаться там не рекомендуется.

В Роспотребнадзоре добавили, что в подобных водоемах можно заразиться острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.