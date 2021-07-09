Интерактивную карту для поиска свободных мест в пунктах вакцинации от коронавируса запустили в Петербурге

В Петербурге запустили карту с визуализацией свободных талонов на прививку Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге появилась интерактивная карта для поиска свободных талонов для записи на вакцинацию от коронавируса. Это совместный проект комитета по здравоохранению и Медицинского информационно-аналитического центра. Об этом в комитете рассказали в пятницу, 9 июля 2021 года.

- Карта показывает количество свободных талонов в кабинетах медицинских организаций, предоставляющих услугу по вакцинации от COVID-19, - говорится в сообщении.

Увидеть, сколько осталось свободных талонов, можно прямо на карте / Скрин: spbmiac.ru/naseleniyu/servisy-dlya-naseleniya/

Благодаря карте можно быстро оценить количество свободных мест по интересующему человеку адресу и прямо с карты записаться на вакцинацию, перейдя на портал "Здоровье петербуржца".

На карте видно количество номерков, свободных для записи. Кабинеты поделены на три цвета: красный - менее 100 талонов, желтый - от 100 до 500 и зеленый - более 500 талонов.

Карта размещена на сайте Медицинского информационно-аналитического центра в разделе "Сервисы для населения". Чтобы ее увидеть, под иконкой нужно нажать на "Подробнее".