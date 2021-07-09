35-градусная жара и дождь обрушатся на Ленобласть 10 июля

Дожди и 35-градусная жара обрушатся на ЛО 10 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выходные в Ленинградской области ожидаются еще жарче, чем было раньше. По предупреждению МЧС региона в субботу, 10 июля 2021 года, температура воздуха поднимется до экстремальных 35 градусов. Также пройдут дожди, но сбить духоту они не помогут.

- В период с 10 по 12 июля 2021 года в Ленинградской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха плюс 24-28 градусов, что на 7-10 градусов выше климатической нормы, днем 10 и 11 июля местами ожидается повышение температуры воздуха до +35 градусов, - рассказали в МЧС Ленобласти.

10 и 11 июля в регионе продут дожди и грозы, но охладиться они никак не помогут, жара не уйдет. Температура понизится немного лишь 12 июля, и то до 33 градусов.