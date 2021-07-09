Арсенальную улицу перекроют из-за ремонта дороги

Дорожные работы ограничат проезд по Арсенальной улице. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ремонт Арсенальной улицы начнется 11 июля. Участок протяженностью 1,36 километра планируют полностью привести в порядок. Специалисты поменяют дорожное покрытие, поребрики, отремонтируют тротуары, а также элементы благоустройства.

- Ремонт подразумевает прекращение движения на этом участке, - уточнили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Сообщается, что 24 июля начнется этап ремонта от Арсенальной набережной до улицы Комсомола, а 26 числа от Кондаратьевского проспекта до Минеральной улицы. В связи с тем, что жители наиболее уделенных от метро районов на востоке Петербурга используют эти участки, чтобы добраться до станции «Площадь Ленина», работы могут привести к серьезным пробкам.

Стоимость ремонта, который будут проводить в рамках реализации нацпроекта «Безопасные дороги России» оценили почти в 123 миллиона рублей. Завершить работы планируют до конца июля.