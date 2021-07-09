Спрос на вторичное жилье в Петербурге снизился из-за роста цен на недвижимость

Спрос на квартиры в Петербурге упал из-за роста цен. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге стали реже покупать вторичную недвижимость из-за роста ее стоимости. В среднем цены изменились почти на 11 процентов, но в некоторых районах города, этот показатель поднялся в два раза выше, сообщает газета «Петербургский дневник». При этом спрос сместился в сторону эконом-вариантов.

- Смещение интересов мы начали фиксировать с начала февраля. Сейчас популярностью пользуются комнаты в «домах-кораблях», - отметил генеральный директор агентства «Петербургская недвижимость» Сергей Дроздов.

Ранее популярностью у петербуржцев пользовались квартиры с панельных домах советского периода. Однако из-за роста цен на недвижимость все больше покупателей начали делать выбор в пользу самых бюджетных комнат площадью 12-13 метров и стоимостью до полутора миллионов рублей.

Эксперт также отметил, что лето традиционно было периодом снижения спроса. По мнению аналитиков рынка, роста числа сделок стоит ждать не ранее октября. Однако показатель вряд ли достигнет прошлогоднего уровня.