Петербургу выделят 900 млн рублей из федерального бюджета на ремонт дорог

Санкт-Петербург получит почти 1 млрд рублей из федерального бюджета на ремонт дорог. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Санкт-Петербург получит 900 миллионов рублей из федерального бюджета на ремонт дорог в разных районах города. В Смольном не скрывают довольства от новости, потому что в Северной столице приведут в надлежащее состояние 80 объектов вместо запланированных 57. В итоге общая протяженность отремонтированной проезжей части составит более 133 километров.

Дополнительные деньги Петербург получит в рамках реализации нацпроекта по созданию безопасных и качественных дорог. Средства на днях должны поступить в «кошелек» города. Перечень дорог, которых ждет ремонт на новые деньги, пока что формируется.

- На сегодняшний день, без учета дополнительного транша, общий объем финансирования на ремонт дорог в 2021 году составляет более 5 млрд рублей. Из них порядка 4 млрд рублей – средства бюджета Санкт-Петербурга, еще 1 млрд рублей – федеральные средства, - отмечают в пресс-службе Смольного.