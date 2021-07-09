Из-за жары в Петербурге усилили полив дорог

В Санкт-Петербурге усилили полив дорог из-за аномальной жары. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга распорядился усилить полив дорог в городе. Причина проста – аномальная жара пока не собирается уходить из города. В пятницу, 9 июля, столбик термометра поднимался до +33 градусов, намека на дождь не было. Проезжую часть в таких условиях необходимо систематически «освежать», поэтому полив усилится. Так что не удивляйтесь такой картине, когда спецтехника поливает дорогу «с воздуха».

- Дорожным предприятиям рекомендовано использовать вертикальный полив, при котором выходные отверстия навесного оборудования располагаются так, чтобы струи воды были направлены вверх. Данная технология применяется в основном на широких проспектах (с учетом движения), и позволяет обрабатывать большую площадь улицы, - передает пресс-служба комитета по благоустройству.

Добавим, что полив дорог спасает проезжую часть от размягчения и повреждений колесами машин. Плюс и экологии – уменьшается количество пыли в воздухе.