Бывший вратарь «Зенита» Андрей Лунев перешел в немецкий «Байер»

Андрей Лунев перешел из в "Байер" после окончания контракта с "Зенитом". Фото: ФК "Зенит"

Бывший вратарь «Зенита» Андрей Лунев неожиданно перешел в немецкий «Байер». О трансфере сообщается в Telegram-канале агентства «Алетейя», сотрудники которого представляют интересы футболиста.

- Контракт рассчитан до 2023 года, - гласит публикация.

В минувшем сезоне «Байер» занял шестое место в чемпионате Германии по футболу, тем самым попав в групповой этап Лиги Европы УЕФА. В еврокубке команда не прошла дальше 1/16 финала. «Зенит» же стал чемпионом России, но вылетел из группы Лиги Чемпионов. Сам Лунев выходил на поле в 12 матчах РПЛ и в итоге пропустил 11 мячей. Основным голкипером сине-бело-голубых был Михаил Кержаков, контракт с ним недавно переподписали. А вот трудовой договор с Луневым закончился.