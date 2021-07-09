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Спорт9 июля 2021 19:51

Бывший вратарь «Зенита» Андрей Лунев перешел в немецкий «Байер»

О неожиданном трансфере сообщило агентство «Алетейя», представляющее интересы голкипера
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Андрей Лунев перешел из в "Байер" после окончания контракта с "Зенитом".

Андрей Лунев перешел из в "Байер" после окончания контракта с "Зенитом".

Фото: ФК "Зенит"

Бывший вратарь «Зенита» Андрей Лунев неожиданно перешел в немецкий «Байер». О трансфере сообщается в Telegram-канале агентства «Алетейя», сотрудники которого представляют интересы футболиста.

- Контракт рассчитан до 2023 года, - гласит публикация.

В минувшем сезоне «Байер» занял шестое место в чемпионате Германии по футболу, тем самым попав в групповой этап Лиги Европы УЕФА. В еврокубке команда не прошла дальше 1/16 финала. «Зенит» же стал чемпионом России, но вылетел из группы Лиги Чемпионов. Сам Лунев выходил на поле в 12 матчах РПЛ и в итоге пропустил 11 мячей. Основным голкипером сине-бело-голубых был Михаил Кержаков, контракт с ним недавно переподписали. А вот трудовой договор с Луневым закончился.