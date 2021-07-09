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Здоровье9 июля 2021 20:02

Ковидный корпус больницы Святителя Луки до отказа заполнился пациентами

Об этом сообщили в пресс-службе учреждения
Никита НЕСТЕРОВ
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Коронавирусное отделение больницы Святителя Луки заполнилось больными инфекцией.

Коронавирусное отделение больницы Святителя Луки заполнилось больными инфекцией.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В новом отделении больницы Святителя Луки, открытом в конце июля, не осталось свободных мест. Корпус оснащен 165-ю обычными койками и восемью реанимационными.

- Заполнился очень быстро, - констатировали представители учреждения.

Отметим, что новое ковидное, открывшееся в отреставрированном здании, ранее принадлежавшем соседнему предприятию, отделение открылось 28 июня.

Корпус оснастили современным оборудованием отечественного и зарубежного производства. Гордость отделения - два мобильных рентгеновских аппарата, которые можно оперативно помещать из одной палаты в другую.