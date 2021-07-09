Грязевой фонтан из-под земли «омыл» иномарку в Невском районе Петербурга

На Запорожской улице в Петербурге забил большой фонтан из-за прорыва трубы. Фото: vk.com/spb_today

На Запорожской улице в Петербурге забил грязевой фонтан из-под земли. Досталось припаркованной иномарке. Правда водичка все-таки сменилась на чистую спустя пару минут. Оказалось, в Невском районе идут гидравлические испытания теплосетей. И вот, найден один аварийный участок. На место оперативно приехала бригада ГУП «ТЭК СПб», участок оградили, нарушение локализовали.

- Дефект возник на трубопроводе диаметром 159 мм. Обнаружение слабого участка позволило избежать инцидентов на сетях в осенне-зимний период, сопряженных с отключением потребителей от горячей воды и тепла, - прокомментировали происшествие в пресс-службе предприятия.

К слову, температура воды не превышает 40 градусов. Сейчас в примерно 300 зданиях районах нет горячей воды из-за плановых испытаний.