Петербуржцы жалуются на отсутствие мест для записи на прививку от коронавируса на «Госуслугах»

В Петербурге осталось мало мест для записи на вакцину от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Санкт-Петербурга жалуются на плохую доступность записи на вакцинацию от коронавируса через «Госуслуги». По информации «Интерфакса», горожане встречают проблемы с попаданием в минимум 48 прививочных пунктов. В регистратуре одной из поликлиник объясняют происходящее техническими работами на портале.

В городском Комздраве в курсе проблем «Госуслуг» и советуют пользоваться сайтом «Здоровье петербуржца», за который отвечают власти Петербурга.

- Там записаться можно, но срок – через две-три недели, через месяц. Горизонт записи изменился, и они уже должны выкладывать талоны на первую неделю августа, - развели руками в комитете в разговоре с информационным агентством.