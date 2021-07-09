Суд отправил в СИЗО петербуржца, жестоко зарезавшего мать-пенсионерку

В Петербурге арестовали жестокого убийцу собственной матери. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге суд отправил в СИЗО жителя Купчино, который жестоко зарезал свою мать. По версии следствия, мужчина по фамилии Ефимов нанес пенсионерке 15 ударов неустановленным острым предметом. Мать скончалась тут же. Однако сын не спешил вызывать «скорую», полицию и какое-то время жил с трупом матери. В отношении него возбудили уголовное дело по статье за убийство.

- Мужчину задержали накануне, 8 июля, и тут же предъявили обвинение. Его адвокат возражала, указав, что Ефимов имеет регистрацию и место жительства, вину признает, не намерен скрываться и совершать противоправные деяния. Сам подсудимый своего мнения по ходатайству не высказал, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Добавим, что сыну грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.