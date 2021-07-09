Украинская Блогерша вышла полуголой на красную дорожку музыкального фестиваля в Петербурге

В Петербурге начался фестиваль "Белые ночи". Фото: instagram.com/marysenn

Блогерша из Украины появилась на красной дорожке фестиваля «Белые ночи» в Петербурге почти обнаженной. Девушка по имени Мари Сенн выбрала для выхода весьма экстравагантный наряд - платье из фотографий тиктокеров. Грудь и бедра прикрывали изображения Дани Милохина, Моргенштерна, Егора Шипа.

- Это платье очень неудобное, но красота требует жертв. Подготовили за одну ночь, - призналась блогерша. - На фотографиях мои краши, кому я симпатизирую.

Напомни, 9 июля открытие фестиваля «Белые Ночи» в Санкт-Петербурге. В первый день на сцену «Сибур Арены» выйдут популярные тиктокеры, среди которых Даня Милохин, Дава, Бабич, Юркис, Люся Чеботина. Следящие концерты музыкального фестиваля состояться 11 и 12 июля.