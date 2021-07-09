Ветеринары Ленинградского зоопарка выходили мару Марусю, оставленную матерью без молока

В Ленинградском зоопарке выходили мару Марусю, которую отказалась кормить мать. Фото: Ленинградский зоопарк

В Ленинградском зоопарке рассказали о судьбе малышки мары, которую отказалась кормить мать. Поэтому проблему взросления решили местные ветеринары. Сейчас грызун из Патагонии вернулась в вольер к родителям и братику. К счастью, ее успешно приняли. Маруся, можно сказать, социализировалась.

После разлучения с матерью малышку кормили козьим молоком. Фото: Ленинградский зоопарк

- Братик и сестричка появились на свет 25 февраля. Чувствовали они себя достаточно хорошо. Конкретно сказать причины, почему мы столкнулись с проблемами кормления – сложно. Оба малыша одинакового размера были, одинакового веса. Сотрудники отдела «Приматы» увидели, как самка хватала Марусю за голову и отталкивала, - рассказывает ветеринар Диана Гелашвили.

Малышку забрали у матери к медикам. Ее кормили каждые два часа, постепенно увеличивая разрыв приема пищи. Сложность была в переходе с материнского молока на козье. Кроме этого Марусе делали массажи и давали необходимые лекарства.