Полицейский КАМАЗ оторвал бампер иномарке при заезде на трассу М-11 в Петербурге

На юге Петербурга полицейский КАМАЗ попал в неприятное ДТП. Фото: vk.com/spb_today / vk.com/vil03

На юге Санкт-Петербурга полицейский КАМАЗ столкнулся с «Киа» при заезде на трассу М-11. Об этом сообщил очевидец Виталий, который поворачивал на своем авто на платную дорогу. Мужчина опубликовал эмоциональное видео с места происшествия в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Официальной информации о ДТП нет. Фото: vk.com/spb_today / vk.com/vil03

- Замес! Полиция… спешила, везла кого-то. Ну и все. Полиция оторвала бампер бедолаге, сейчас "поедет"... – говорит на записи проезжавший мимо водитель.

Помимо КАМАЗа на месте видно еще четыре автомобиля полиции, в том числе ДПС. Инспекторы ГИБДД сейчас разбираются в обстоятельствах аварии. Судя по видео, обошлось без пострадавших людей, ДТП несерьезное. Пробок на месте тоже нет.