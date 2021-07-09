МЧС просит жителей Петербурга и Ленобласти не разводить костры на природе в жару

Спасатели МЧС обратились к жителям Петербурга и Ленобластью с просьбой забыть про костры в жару. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Спасатели МЧС напомнили жителям Петербурга и Ленобласти о недопустимости разведения костров на природе в период аномальной жары. Открытый огонь в лесу в это время крайне опасно использовать. Тем более в 47-м регионе все еще действует особый противопожарный режим. Распоряжение властей попросту запрещает горожанам посещать леса и въезжать в них на транспорте.

- Кроме этого при аномально жаркой погоде воздержитесь от выхода на водные объекты во избежание происшествий на воде. При управлении автотранспортном соблюдайте скоростной режим. Не оставляйте детей без присмотра. Пейте больше воды и выходите на солнце только в головных уборах, - добавляют еще парочку правил в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

К слову, на выходных, 10 и 11 июля, в Петербурге и 47-м регионе будет стабильно больше 30 градусов. В Ленобласти дойдет и до +35.