СК проверяет два случая нападения собак на детей в Ленобласти

СК проводит проверку из-за искусанных собаками детей в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Областной Следком проводит проверку после сообщений в СМИ о том, что в поселке Большая Ижора и деревне Витино собаки покусали детей. По предварительной информации, досталось 11-летнему мальчику и 6-летней девочке. К счастью, детям оперативно вызвали «скорую», медики их осмотрели, обработали раны и благополучно отправили лечиться амбулаторно.

О характерах травм неизвестно. Владельцев собак сейчас ищут. К полиции подключились следователи.

- После проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего этому случаю дадут правовую оценку. Кроме того, проверяется работа соответствующих органов, осуществляющих деятельность по обращению с животными и защите прав несовершеннолетних, - сообщается на сайте СУ СК РФ по Ленобласти.