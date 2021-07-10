Жительница Ленобласти в свой день рождения обнаружила в квартире мертвого мужа

В Ленобласти жена обнаружила мертвого мужа после празднования дня рождения. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жительница Подпорожского района Ленобласти обнаружила в квартире мертвого мужа. Трагедия произошла в день рождения женщины, 8 июля. Шокированная женщина срочно вызвала на место полицию и пояснила, что все шло замечательно – семья праздновала, и около 23:00 мама пошла с детьми в другую комнату, чтобы уложить их спать. Муж на время остался один.

- На трупе 38-летнего мужчины имеется пулевое ранение в правой области височной части головы. С места происшествия изъяли травматический пистолет со следами бурого цвета, 7 патронов кал. 9мм, 1 гильзу кал. 9 мм. Весь собранный материал передали следователям для принятия решения по делу, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Известно, что погибший муж женщины ранее был судим за умышленное причинение легкого вреда человеку. Кроме этого на него зарегистрировано охотничье оружие.