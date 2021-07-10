Суд запретил доступ к сайту экскурсий по крышам Петербурга, чьи руферы помогали «Вечернему Урганту»

Дружеские связи с Ургантом не помогли петербургским руферам спастись от блокировки сайта с экскурсиями. Фото: скриншот программы "Вечерний Ургант" / "Первый канал"

Октябрьский районный суд постановил заблокировать доступ к сайту одной из компаний, организующей экскурсии по крышам домов в Санкт-Петербурге. Организация хвасталась в Сети, что несколько раз сотрудничала с программой «Вечерний Ургант», в том числе помогала ее ведущему и его коллегам записывать смешные скетчи на разнообразных локациях «верхнего» города. Суд указал, что закон все равно нарушен, поэтому хвастаться тут нечем.

- На сайте содержатся материалы, положительно характеризующие и формирующие позитивное отношение несовершеннолетних и молодежи к субкультуре «руфинг», связанной с риском для жизни. Посещение указанного сайта свободно для всех без исключения граждан. Требования прокурора о блокировке удовлетворены, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В момент публикации доступ на сайт на территории России все еще свободный. Экскурсоводы, к слову, утверждают, что проводят людей только на «сравнительно покатых» крышах.