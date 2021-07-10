Блокаднице из Петербурга выплатили 1,2 млн рублей за незаконный ремонт соседа

В Петербурге выплатили 1,2 млн рублей блокаднице, пострадавшей от ремонта соседа. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

СК возбудил уголовное дело из-за появления трещин в квартире блокадницы в одном из домов на улице Куйбышева. Пенсионерка забила тревогу, когда по стенам и потолку пошли трещины. Оказалось, сосед сверху позабыл обо всех возможных правилах безопасности и начал незаконный ремонт.

К счастью, на сторону блокадницы встали не только следователи, но и суд, который уже обязал собственника квартиры выше заплатить 1,2 млн рублей. Вскоре в поврежденной квартире бабушки начнется ремонт.

- В ходе незаконного ремонта было полностью демонтировано жилое помещение и проведена перепланировка. После этого в квартире ниже образовались трещины в стенах, и обрушилась штукатурка на потолке. Расследование уголовного дела продолжается, - пишет «Мойка78».