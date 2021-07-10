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Происшествия10 июля 2021 1:55

Суд отправил на 6 лет в колонию петербуржца, убившего жену из-за скучного брака

Мужчина попытался оправдаться, что он начал терять контроль над собой из-за тоски, скандалов и поведения любимой
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге отправили в тюрьму мужчину, убившего жену из-за ругани в браке.

В Петербурге отправили в тюрьму мужчину, убившего жену из-за ругани в браке.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сестрорецкий районный суд отправил на шесть лет в колонию строгого режима петербуржца, который зарезал жену из-за скучного брака. Следствие установило, что мужчина нанес любимой супруге пять ударов ножом, будучи изрядно выпившим. «Скорая» приехать не успела, женщина скончалась в квартире.

В суде муж раскаялся, признал вину, но попытался оправдаться тем, что брак с супругой начал разрушаться в течение последних лет. Мол, жена им не интересовалось, устраивала скандалы, подозревала в изменах и была к нему безразлична.

- Подсудимый пояснил, что начал терять контроль над собой, его состояние резко ухудшилось, и он не понимал, что делать. На заседании очень сожалел, что потерял любимую женщину. Кроме назначения наказания в виде лишения свободы суд взыскал с него в счет компенсации материального вреда 130 350 рублей, в счет возмещения морального вреда – 1,5 млн рублей, - добавляют в объединенной пресс-службе судов Петербурга.