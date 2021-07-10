Подростки разломали остановку и побили прохожего мужчину в ночь на 10 июля в Петербурге

Подростки разгромили автобусную остановку и напали на мужчину в Санкт-Петербурге Фото: принтскрин видео.

Подростки разгромили автобусную остановку и напали на мужчину в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в ночь на субботу, 10 июля 2021 года, возле парка "Южно-Приморский" в Красносельском районе города. Очевидцы сняли на видео, как группа ребят сначала решила проломить крышу у остановки, а потом полезла с кулаками на прохожего, сделавшего им замечание.

- Возле парка "Южно-Приморский" пьяные подростки кутили всю ночь, а на порыве решили развандалить остановку. Мужчина, сделавший замечание получил отпор кулаками, - рассказала в соцсети очевидица произошедшего.

Ребята набросились на мужчину. Тот отбежал к машине. Вроде бы потасовка сначала закончилась, но двое парней не унимались и стали колотить тогда по автомобилю, в котором сидел мужчина. Тогда он вышел из авто и дал отпор хулиганам.