Роспотребнадзор рассказал, как выбрать место для купания в Петербурге

Специалисты рассказали, как выбрать водоем для купания в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор Санкт-Петербурга рассказал горожанам, как выбрать водоем для купания. В пятницу, 9 июля 2021 года, специалисты напомнили, что безопасно плавать можно только в специально отведенном для этого месте, чтобы не подхватить никакое заболевание или паразитов. Поэтому ведомство дало несколько рекомендаций для выбора подходящей реки или озера.

- Если в воде плавают гуси или утки, а вокруг летают чайки, лучше в водоеме не купаться. Водоплавающие птицы выбрасывают в воду личинки, которые могут вызвать заболевание церкариозом в виде кожных реакций и последующим аллергическим дерматитом, - пояснили в Роспотребнадзоре.

Также не стоит заходить в воду, если возле берега много озера, а вода на поверхности цветет. Если рядом с прудом или рекой есть сельские угодья или свалка, это значит, что ливневыми стоками в водоем попадает вся грязь от них. Разумеется, если рядом есть промышленные предприятия или автомобильные магистрали, купаться тоже не следует.

Горожан просят не игнорировать предупредительные знаки об опасности купания. Значит качество воды в водоемах проверено специалистами.