Более 40 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге на 10 июля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге ежедневно обследование на коронавирус проходят огромное количество людей. В первую очередь это связано с ростом заболеваемости, а также летним сезоном отпусков - многие страны и регионы России принимают туристов только со справками. Так, по данным Смольного на субботу, 10 июля 2021 года, были обследованы еще более 40 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 40496 человек. Обработано 21601 вызов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - рассказали в администрации города.

Во время жары, которая установилась в Петербурге, произошел рост заболеваний. Кандидат биологических наук рассказал, как не заразиться коронавирусом при таких аномальных температурах. Для этого надо соблюдать несколько простых правил.