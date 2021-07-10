Ладожский вокзал Петербурга сократит работу на время капитального ремонта станции метро

С Ладожского вокзала планируют отводить поезда на время капремонта станции метро Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге планируется начать капитальный ремонт станции метро "Ладожская", где расположен одноименный железнодорожный вокзал. Так как транспортная доступность станет к нему меньше, власти города рассматривают вариант - закрыть или значительно сократить движение поездов на вокзале на время ремонта. Об этом в субботу, 10 июля 2021 года, пишет газета "Петербургский дневник" со ссылкой на комитет по транспорту.

- Планов много, среди них – отведение поездов дальнего следования, пригородных направлений и межрегиональных маршрутов с Ладожского вокзала на другие, корректировка сети наземного транспорта, это пока обсуждается, - отметил председатель комитета Кирилл Поляков.

Также в городе обсуждается вопрос запуска дополнительного наземного транспорта в новые кварталы Красногвардейского района Северной столицы.