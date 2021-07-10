Полиция задержала мужчину, жившего с трупом человека в квартире в Петербурге

Полиция Петербурга задержала мужчину, прятавшего дома труп человека Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который жил в квартире с трупом человека. О том, что тело находится в жилье, стало известно после того, как соседи дома 83 по улице 1 мая в Выборгском районе забили тревогу. Об этом в субботу, 10 июля 2021 года, "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Вечером 9 июля в полицию поступило сообщение о странном запахе, доносящемся из одной из квартир дома. На место для проверки приехали правоохранители, - рассказал источник.

Беспокойства соседей подтвердились. Полицейские нашли в квартире труп неизвестного мужчины. Сейчас его тело направлено в морг для установления причин смерти, а также личности.

В той же квартире был задержан ее хозяин, 57-летний мужчина. Пояснить полицейским он ничего не смог, так как был в сильном алкогольном опьянении. Известно, что ранее он уже был судим за убийство. Расследование продолжается.