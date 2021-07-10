Испытания теплосетей начнутся 12 июля в шести районах Петербурга

Гидравлические испытания пройдут с 12 по 16 июля в шести районах Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге с 12 по 16 июля 2021 года пройдут испытания теплосетей в шести районах города: Калининском, Выборгском, Красногвардейском, Кировском, Красносельском и Невском. Трубопроводы будут проверять на плотность и прочность, чтобы подготовить их к будущему отопительному сезону, рассказали в ГУП "ТЭК".

- Температура теплоносителя не превысит 40 градусов, однако в случае вытекания воды на поверхность или проседания грунта следует обходить опасные участки и не пытаться преодолеть их на транспорте, - пояснили в компании.

Также горожанам запрещено заходить за ограждения, оставлять транспорт и парковать машины в охранной зоне теплосетей, так как это может быть опасно.

Всего до начала отопительного сезона компания проведет 261 гидравлическое испытание в 17 районах Санкт-Петербурга и четырех районах Ленинградской области.