Собаку с раненной лапой и в ошейнике нашли на улице Петербурга

Собаку с раненной лапой и в ошейнике нашли на улице в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге жители Красносельского района нашли собаку, которая явно потерялась. В субботу, 10 июля 2021 года, в социальных сетях горожане рассказали, что большой белый пес в ошейнике лежит во дворе на улице Здоровцева. Чувствует себя собака плохо - у нее ранена правая передняя лапа.

- Найдена собака, мальчик в ошейнике с большим карабином, людей не боится но подпускает к себе с опаской. поранена правая передняя лапа, хромает, - рассказали неравнодушные местные жители.

Пес смирно лежит на месте, словно выжидая, что скоро хозяин его найдет. Сколько времени животное находится без присмотра, а также без еды, неизвестно.

Сейчас петербуржцы пытаются разыскать хозяина собаки, чтобы тот скорее забрал любимца домой и показал ветеринару.