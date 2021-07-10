Грозы обрушатся на Ленобласть днем 10 июля

МЧС предупредило о грозе в Ленобласти 10 июля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Ленинградскую область надвигаются грозы. В субботу, 10 июля 2021 года, МЧС региона предупредило, что погода изменится и пойдут долгожданные дожди с громом и молнией уже к 15-18 часам дня. Освежающих осадков местные жители ждали уже давно.

- Согласно штормовому предупреждению, ближайшие 1-3 часа в Ленобласти местами ожидаются грозы, - предупредили в МЧС.

Спасатели напомнили, что во время грозы повышается вероятность ДТП, происшествий на воде, а также в воздухе.

Жителям сельской местности, а также тем, кто находится на даче или природе, следует соблюдать правила безопасности во время грозы. Нельзя разводить огонь, так как дым может притянуть разряд молнии. Прятаться от грозы следует в доме, закрыв все окна и двери. Укрываться под деревьями может быть опасно. Если вы оказались на открытом пространстве, то лучше найти яму или траншею. Также ни в коем случае нельзя купаться.