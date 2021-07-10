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Общество10 июля 2021 15:09

Появилось первое инди-приложение для пеших прогулок по Ленобласти

В нем собраны не только популярные эко-тропы, но и "народные" маршруты
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Появилось приложение для пеших прогулок по Ленобласти

Появилось приложение для пеших прогулок по Ленобласти

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Появилось первое инди-приложение для пеших прогулок по Ленинградской области. Его выпустили жители Петербурга, собрав маршруты, доступные в часе езды от города. Само приложение-гид стало доступно уже 6 июля 2021 года. Оно так и называется "Прогулка".

- В приложении на момент публикации 10 маршрутов, каждый оформлен авторскими фото и видео Ивана Черных. В гиде собраны не только официальные эко-тропы, но и "народные" маршруты. Например, Лисий Нос - Лахта, проходящий сквозь поселок, живописные побережье залива и лес, - рассказали создатели.

В прогулке есть известные официальные тропы и "народные"

В прогулке есть известные официальные тропы и "народные"

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Однак из фишек приложения - микро-картография. На пути отмечены объекты, которых нет на других картах, но которые очень полезны на прогулке: скамейки, урны, туалеты и прочее подобное.

Разработчики планируют в ближайшее время дополнить список маршрутов еще 15 прогулками.