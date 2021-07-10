Появилось первое инди-приложение для пеших прогулок по Ленобласти

Появилось приложение для пеших прогулок по Ленобласти
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Появилось первое инди-приложение для пеших прогулок по Ленинградской области. Его выпустили жители Петербурга, собрав маршруты, доступные в часе езды от города. Само приложение-гид стало доступно уже 6 июля 2021 года. Оно так и называется "Прогулка".
- В приложении на момент публикации 10 маршрутов, каждый оформлен авторскими фото и видео Ивана Черных. В гиде собраны не только официальные эко-тропы, но и "народные" маршруты. Например, Лисий Нос - Лахта, проходящий сквозь поселок, живописные побережье залива и лес, - рассказали создатели.
В прогулке есть известные официальные тропы и "народные"
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
Однак из фишек приложения - микро-картография. На пути отмечены объекты, которых нет на других картах, но которые очень полезны на прогулке: скамейки, урны, туалеты и прочее подобное.
Разработчики планируют в ближайшее время дополнить список маршрутов еще 15 прогулками.