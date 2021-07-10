Полиция со стрельбой задержала пьяного гонщика на каршеринге в Петербурге

Полиция устроила погоню со стрельбой за пьяный водителем в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Невском районе Санкт-Петербурга полицейские устроили ночную погоню со стрельбой за пьяным водителем. Около двух часов ночи 10 июля 2021 года у дома 32 на проспекте Большевиков наряд ДПС попытался остановить автомобиль "Смарт", однако водитель требование инспекторов проигнорировал и попытался скрыться.

- Сотрудниками полиции незамедлительно было организовано преследование иномарки. В ходе преследования водитель каршеринга, постоянно увеличивая скорость движения, неоднократно нарушал правила дорожного движения тем самым, создавая реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения, при этом не выполнял неоднократные законные требования сотрудников ДПС об остановке, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

В итоге полицейские применили табельное оружие. Первый предупредительный выстрел был в воздух, после несколько по колесам. В итоге иномарка остановилась.

Машина оказалась одной из компаний каршеринга, а за рулем сидел пьяный 23-летний парень.

Мужчина доставлен в отдел полиции, где в отношении него составлен ряд административных протоколов.