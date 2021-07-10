Появилось видео моторной лодки, перевернувшейся с людьми в Петербурге

Появилось видео с места перевернувшейся лодки с людьми в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В распоряжении "КП-Петербург" появилось видео с места ЧП с моторной лодкой на Дудергофском канале. Катер на скорости въехал в опору моста. В этот момент в лодке находились восемь человек, из которых трое дети. В итоге судно перевернулось. Инцидент произошел 10 июля 2021 года.

- Моторный катер, на борту которого находилось 9 человек, в том числе трое детей, совершил столкновение с бетонной набережной. В результате все пассажиры оказались в воде. Силами ПСС были извлечены, переданы в 03. По результатам осмотра, все госпитализированы, - сообщили в МЧС.

Сама лодка не затонула.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции, которые проводят проверку и выясняют причины произошедшего.