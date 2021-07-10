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Происшествия10 июля 2021 17:05

Появилось видео моторной лодки, перевернувшейся с людьми в Петербурге

В результате столкновения катера с опорой моста пострадали восемь человек
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Появилось видео с места перевернувшейся лодки с людьми в Петербурге

Появилось видео с места перевернувшейся лодки с людьми в Петербурге

Фото: СОЦСЕТИ

В распоряжении "КП-Петербург" появилось видео с места ЧП с моторной лодкой на Дудергофском канале. Катер на скорости въехал в опору моста. В этот момент в лодке находились восемь человек, из которых трое дети. В итоге судно перевернулось. Инцидент произошел 10 июля 2021 года.

- Моторный катер, на борту которого находилось 9 человек, в том числе трое детей, совершил столкновение с бетонной набережной. В результате все пассажиры оказались в воде. Силами ПСС были извлечены, переданы в 03. По результатам осмотра, все госпитализированы, - сообщили в МЧС.

Сама лодка не затонула.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции, которые проводят проверку и выясняют причины произошедшего.

В Питере моторная лодка врезалась в опору моста