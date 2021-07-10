Балконы жилого дома обрушились в Светогорске Ленобласти

Балконы обвалились в жилом доме в Ленобласти / Фото: СК ЛО

В Ленинградской области с жилого дома обрушились балконы. ЧП произошло 10 июля 2021 года в городе Светогорске Выборгского района. Как сообщают в следственном комитете региона, пострадавших в результате обрушения нет.

- 10 июня 2021 года поступила информация об обрушении двух балконов в дом 5 по улице Лесной в городе Светогорск Выборгского района Ленинградской области. После получения информации на место происшествия незамедлительно выехала следственного-оперативная группа под руководством руководителя следственного отдела по городу Выборг в составе следователей, сотрудников полиции и МЧС, - рассказали в комитете.

Пострадавших нет / Фото: СК ЛО

Сейчас следователи проводят доследственную проверку, после которой будет принято процессуальное решение.