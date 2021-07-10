Трупы мужчины и женщины найдены в квартире на Будапештской в Петербурге

Два трупа нашли в квартире в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в квартире нашли два трупа. В ночь на субботу, 10 июля 2021 года, в полицию Фрунзенского района поступил звонок об обнаружении тел. Мертвые женщина и мужчина находились в квартире дома 9, корпус 1 по Будапештской улице. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- На место выехали сотрудники полиции. В квартире они обнаружили труп 27-летней уроженки республики Башкортостан и 26-летнего уроженца республики Коми, - сообщил источник.

Женщина ранее судима не была, а мужчина трижды привлекался к уголовной ответственности: дважды за кражи в 2014 и 2019 годах, за присвоение чужого имущества в 2013 году и в 2018 году за мошенничество.

Известно, что мужчина снимал квартиру у 26-летнего мужчины из Ростовской области.

Сейчас проверкой занимается следственный комитет. Предположительно смерть произошла от передозировки наркотиками.