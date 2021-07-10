Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия10 июля 2021 19:09

Маршрутка переехала мотоциклиста на Володарском мосту в Петербурге

В результате произошла авария с участием четырех транспортных средств
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Смертельное массовое ДТП произошло на Володарском мосту в Петербурге / Фото: ВК "Дорожный инспектор"

Смертельное массовое ДТП произошло на Володарском мосту в Петербурге / Фото: ВК "Дорожный инспектор"

Володарский мост в Санкт-Петербурге встал в жесткую пробку из-за массового ДТП. В четвертом часу дня субботы, 10 июля 2021 года, произошло столкновение сразу четырех транспортных средств: маршрутки, фургона, легкового автомобиля и мотоцикла. Со слов очевидцев, мотоциклист лежит без признаков жизни. Об этом они рассказали в социальной сети.

- Предварительно, мотоциклист, пытаясь избежать ДТП, положил мот и улетел под маршрутку, которая его переехала, - пишет "Дорожный инспектор".

При этом, маршрутка, пытаясь избежать наезда на мотоциклиста, вывернула в сторону отбойника, но врезалась в автомобиль "Рено". Попутно также задет фургон.

Сообщается, что мотоциклист погиб.

На данный момент на Володарском мосту в сторону центра жуткая пробка. На месте работают экстренные службы.