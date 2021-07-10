Мужчина утонул во время купания на карьере в Ленобласти Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградской области утонул очередной мужчина. На этот раз трагедия произошла в Кировском районе на карьере Старая Малукса. Об этом "КП-Петербург" в субботу, 10 июля 2021 года, рассказал источник в правоохранительных органах.

- В час ночи 9 июля в полицию позвонил мужчина и рассказал, что его товарищ ушел купаться в карьер и не вернулся, - сообщил источник.

Когда полиция приехала на место, то две женщины сообщили, что они все вместе отдыхали, выпивали спиртные напитки. Около часа ночи их мужья пошли купаться. Один из них нырнул под воду, но больше не вынырнул.

Спасатели начали поиски. В итоге у 12 часам утра им удалось найти тело утопленника. Им оказался 39-летний мужчина. Жена опознала труп.

Тело направлено в морг города Кировск.