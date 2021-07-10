Петербуржцы возмутились горами мусора в парке 300-летия Фото: Петр КИБЕР

Жители Санкт-Петербурга возмутились горами мусора в парке 300-летия. Территория парка является одной из излюбленных точек для отдыха горожан, так как он имеет выход к Финскому заливу. Однако к вечеру вся его территория превращается в настоящую свалку. Об этом "КП-Петербург" 10 июля 2021 года рассказал один из читателей издания.

- "Культурно отдыхаем", везде горы мусора. Туалетные кабинки переполнены, в жару от них мочой несет на сотню метров. Духота, пыль газоны вытоптаны и высижены. Мусор. Главный фонтан, где можно охладиться, в девять часов уже выключен. А народ потоком ещё в парк ломит, - пожаловался читатель.

Действительно, парк сильно засорен. Но проблема тут в том, что на 56 гектаров территории работают всего 15-18 работников, которые и убирают парк, и занимаются посадками и полностью обслуживают все зоны отдыха. А посетители просто не могут донести объемный мусор до пухто, вместо этого пихают его в урны или оставляют на пляже.

- Невозможно постоянно стоять у одной урны. Наши рабочие с 6 утра приступают к уборке и занимаются своей работой до позднего вечера. Вот он (рабочий, прим.ред.) убрал урну, ближайшее время вернется к ней только через несколько часов. Потому что у нас 56 гектаров, - пояснила заместитель председателя по благоустройству Оксана Гусева.- Я призываю наших сотрудников поторопиться и граждан соблюдать чистоту. Мы специально ставим пухто для крупного мусора, но люди его игнорируют и забрасываю урны.