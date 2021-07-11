Полицейские во время рейда по «резиновым» квартирам доставили в отдел 50 мигрантов

Полицейские доставили в отделы 50 мигрантов Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полицейские в Петербурге провели масштабный рейд в поисках "резиновых" квартир, в которых прописывают мигрантов. Силовики наведались в две тысячи квартиры в 11 домах. Всего в проверке участвовали 68 сотрудников МВД.

- Внимание полицейских было уделено выявлению нарушений в сфере миграционного законодательства: 50 иностранных граждан было доставлено в территориальные отделы полиции. Составлено свыше 30 административных протоколов, - сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Во время рейда полицейские раздали памятки о развесили на парадных информацию о необходимости соблюдать закон.