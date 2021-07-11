В Санкт-Петербурге ожидается аномальная жара до 33 градусов

Дожди в городе не ожидаются Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Аномальная жара пока не думает уходить из Санкт-Петербурга. В воскресенье, 11 июля, ожидается повышенная температура воздуха. Об этом сообщают в Северо-Западном управлении Гидрометцентра.

- Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди, - сообщают в Северо-Западном УГМС. - Ветер южных направлений слабый, вечером ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью до 23 градусов тепла, днем - до 33 градусов жары. Атмосферное давление будет мало меняться.

Отметим, что рабочая неделя начнется с 29 градусов тепла. Ждать дождя в этот день тоже не стоит.

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