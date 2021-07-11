Неизвестный выстрелил в лицо велосипедисту в Приморском районе Петербурга

Полиция ищет стрелявшего Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полицейские Санкт-Петербурга ищут неизвестную компанию, которая ночью расстреляла двух велосипедистов в Приморском районе. Нападение произошло возле общежитий на проспекте Испытателей. Двое парней катались на велосипедах, когда заметили компанию из двух девушек и молодого человека. С последним у велосипедистов завязался разговор. По их словам, парень провоцировал скандал.

- Молодой человек во время разговора достал газовый пистолет и выстрелил одному из велосипедистов в лицо, второму в грудь, - сообщил "КП-Петербург" источник. - После этого стрелявший вместе с девушками сбежали с места происшествия.

Известно, что стрелявший небольшого роста, славянской внешности. Сейчас в инциденте разбираются полицейские.